Roccapiemonte. Villa Caruso, sei mesi senza stipendio: la FP Cgil Salerno proclama lo stato di agitazione

La FP Cgil Salerno lancia l’allarme sulla situazione ritenuta ormai “insostenibile” delle lavoratrici e dei lavoratori della struttura accreditata Villa Caruso di Roccapiemonte, dove da mesi si registrano ritardi pesanti nel pagamento degli stipendi.

Nonostante gli impegni assunti dall’azienda durante il tavolo istituzionale del 19 giugno in Prefettura – incontro a cui parteciparono anche la Direzione dell’Asl e la stessa organizzazione sindacale – la situazione non è migliorata. Per molti dipendenti gli arretrati superano i sei mesi, con più tredicesime ancora mai corrisposte.

Una condizione che sta travolgendo soprattutto le famiglie monoreddito, costrette a ricorrere a prestiti pur lavorando regolarmente.

“È una situazione indegna, non più tollerabile. Parliamo di operatori che ogni giorno garantiscono servizi essenziali, mentre l’azienda continua a percepire regolarmente le liquidazioni del sociosanitario senza versare le retribuzioni”, denuncia Antonio Capezzuto, segretario generale FP Cgil Salerno.

Il sindacato ha quindi dichiarato lo stato di agitazione e avverte: in assenza di risposte rapide e concrete, sarà proclamato uno sciopero nel rispetto delle procedure di legge.

Contestualmente è stata inviata una nuova richiesta di intervento alla Prefettura, ritenuta fondamentale per ristabilire il rispetto di un diritto primario come la retribuzione.

Sulla vicenda interviene anche Angelo Di Giacomo, responsabile Sanità Accreditata FP Cgil Salerno:

“Il rischio d’impresa non può ricadere sui lavoratori. Chi manda avanti la struttura con professionalità non può vivere nell’incertezza economica assoluta. Gli impegni presi devono essere rispettati, senza ulteriori rinvii”.

La FP Cgil conferma che continuerà a seguire la vertenza fino alla completa regolarizzazione delle spettanze, definendo quanto accade un attacco gravissimo alla dignità e alla sicurezza economica dei dipendenti.