Salerno, due casi sospetti al “Ruggi”: Codici presenta esposti in Procura e chiede chiarezza

Due decessi avvenuti nel giro di pochi giorni all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno finiscono sotto la lente dell’associazione Codici, che ha presentato esposti alla Procura chiedendo verifiche puntuali su eventuali irregolarità nelle cure prestate.

«Da anni ci battiamo contro la malasanità – spiega Massimo Carleo, segretario di Codici Salerno – e quanto accaduto non può passare in silenzio. Sono episodi drammatici sui quali la magistratura deve fare chiarezza, accertando che l’assistenza sia stata adeguata e che non vi siano state omissioni o criticità nei percorsi clinici».

I casi segnalati

Il primo riguarda un giovane di 28 anni deceduto il 27 ottobre nel reparto di Rianimazione. Secondo la denuncia presentata dal padre, il ragazzo sarebbe rimasto per circa 18 ore nell’area di emergenza-urgenza mentre le sue condizioni peggioravano progressivamente.

Il secondo episodio risale al 19 ottobre: una donna di 69 anni è morta dopo un intervento chirurgico programmato nel reparto di Ginecologia. Un’operazione considerata di routine, trasformata però in tragedia.

La campagna “Indigniamoci!”

Codici richiama l’attenzione sull’importanza di segnalare tempestivamente disservizi o possibili errori sanitari attraverso la campagna nazionale “Indigniamoci!”, che raccoglie testimonianze e fornisce supporto legale ai pazienti e ai loro familiari.