Salerno, nuova camera post trapianto CAR-T al “Ruggi”: donazione dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli

Un nuovo spazio dedicato ai pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo e terapie avanzate con CAR-T è stato realizzato all’interno dell’ambulatorio di follow-up dell’Ematologia dell’AOU “Ruggi” di Salerno. L’intervento è stato possibile grazie alla donazione dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli Odv, guidata da Tiziana Iervolino, da oltre vent’anni punto di riferimento per famiglie e pazienti affetti da patologie onco-ematologiche.

La nuova camera è stata allestita con tre poltrone per la chemioterapia di ultima generazione, progettate per garantire maggiore comodità a chi affronta percorsi complessi come il trapianto di midollo e le terapie CAR-T. Un contributo che rafforza ulteriormente il legame tra volontariato, pazienti e sistema sanitario pubblico.

Le parole di Tiziana Iervolino

«Questa donazione è un abbraccio alla nostra comunità – ha spiegato la presidente dell’associazione –. Quelle poltrone non sono semplici strumenti, ma luoghi di cura, dignità e conforto. Da sempre il nostro obiettivo è rendere più umano il tempo della terapia. Ringrazio volontari, sostenitori e famiglie che con fiducia rendono possibile il nostro impegno».

Il commento del professor Carmine Selleri

Soddisfazione è stata espressa anche da Carmine Selleri, direttore dell’Unità Operativa di Ematologia e Trapianti del “Ruggi”:

«Gesti come questo hanno un impatto reale sulla vita dei pazienti. Le nuove poltrone migliorano il comfort durante terapie lunghe e delicate. La collaborazione con l’Associazione Marco Iagulli è ormai parte integrante della nostra storia: la cura non è solo farmaco, ma anche relazione, ascolto e presenza».

Selleri ha ringraziato volontari e donatori, sottolineando come ogni contributo rappresenti un passo verso una sanità più umana e attenta ai bisogni delle persone.