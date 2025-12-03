Sant’Antonio Abate, 29enne cuoco di Angri arrestato: in auto e in casa oltre 800 grammi di marijuana

L’uomo, alla guida della sua auto insieme a un amico, alla vista della gazzella ha accelerato per evitare il controllo. Un gesto che non è passato inosservato: i carabinieri lo hanno inseguito e fermato poco dopo.

Tentato fuga allo stop, ma i carabinieri lo bloccano in pochi istanti. Un cuoco 29enne di Angri è stato arrestato dai militari della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana.

Durante la verifica il 29enne ha ammesso subito di aver nascosto 100 grammi di marijuana sotto il sedile del passeggero, già pronta per essere venduta.

La successiva perquisizione domiciliare ha aggravato ulteriormente la sua posizione: in una stanza della casa, all’interno di uno zaino verde, i militari hanno rinvenuto altri 750 grammi di “erba”, sigillati sottovuoto. Sequestrati anche materiale per il confezionamento e denaro contante.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e trasferito in carcere, in attesa di giudizio.