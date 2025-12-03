Sarno, oggi il primo Special Olympics Italia: 250 atleti in campo per una giornata di inclusione

Si terrà questa mattina, mercoledì 3 dicembre, alle ore 10, il primo Special Olympics Italia organizzato a Sarno. L’evento, ospitato nelle strutture sportive dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Amendola”, coinvolgerà 250 atleti, 50 volontari e quattro discipline sportive, in una grande festa dedicata allo sport e all’inclusione.
L’iniziativa
La manifestazione nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sarno e Special Olympics Italia, dopo la proposta dell’Amministrazione alle scuole del territorio per l’attivazione del “Progetto Scuola”, volto a promuovere integrazione e partecipazione attraverso l’Educazione Fisica.
Alla giornata parteciperanno gli studenti degli istituti:
I.C. “Giovanni Amendola”
“De Amicis-Baccelli”
I.C. “Antonio Esposito”
II Circolo Didattico
“Profagri”
IIS “Enrico Fermi”
L’evento inizierà con l’accensione della fiaccola olimpica, affidata al sindaco Francesco Squillante. Gli atleti sfileranno poi lungo Corso Amendola, Piazza Cinque Maggio, Via Antonio Esposito e Via Marmino, prima di raggiungere l’Istituto Amendola per partecipare alle attività sportive previste.
Un messaggio di inclusione
Lo Special Olympics rappresenta una nuova tappa per la comunità sarnese nel valorizzare diversità, pari opportunità e autodeterminazione attraverso lo sport. Una giornata che vuole celebrare il potere dello sport come linguaggio universale capace di unire studenti, famiglie e istituzioni.