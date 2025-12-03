Scafati, dopo i nuovi allagamenti interrogazione dei consiglieri Velardo e Grimaldi: “Serve chiarezza, basta interventi tampone”

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno nuovamente messo in difficoltà diversi quartieri di Scafati, riportando al centro del dibattito pubblico la fragilità del sistema di drenaggio cittadino. Allagamenti, disagi alla viabilità e case invase dall’acqua hanno spinto i consiglieri comunali Francesco Velardo e Michele Grimaldi a presentare un’interrogazione formale indirizzata all’amministrazione.

“Perché ogni pioggia intensa manda in tilt la città?”

«È necessario capire – afferma Francesco Velardo – perché ogni precipitazione più forte trasformi intere zone in aree allagate. Vogliamo risposte chiare sulle cause, sulla manutenzione effettuata, sull’uso dei fondi destinati alle opere e sugli interventi immediatamente previsti per evitare il ripetersi di episodi simili».

I consiglieri chiedono anche se il Comune stia monitorando con attenzione i lavori in corso, in particolare quelli relativi alla rete fognaria, verificando la corrispondenza tra cronoprogramma e stato reale degli interventi.

Grimaldi: “Cantieri da controllare e una città che deve guardare avanti”

Sulla stessa linea l’altro firmatario, Michele Grimaldi: «È fondamentale che tutti i cantieri rispettino tempi e modalità previste. Ma soprattutto serve una visione di città moderna: occorre ampliare gli spazi verdi, utilizzare materiali permeabili e adottare soluzioni già sperimentate altrove per ridurre gli allagamenti. Non bastano più misure tampone».

“I cittadini meritano risposte e programmazione”

L’interrogazione solleva anche il tema della pianificazione urbanistica, chiedendo se l’amministrazione abbia previsto interventi strutturali orientati a una maggiore resilienza del territorio.

«I cittadini – conclude Velardo – hanno il diritto di sapere se tutto ciò che era possibile fare è stato fatto davvero. Vogliamo capire se ci saranno risposte concrete e innovative, o solo annunci da campagna elettorale. La nostra richiesta è semplice: chiarezza, responsabilità e impegni reali».