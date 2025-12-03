Special Olympics Italia, a Sarno l’evento che ha unito la città

Sarno celebra Special Olympics con Squillante per inclusione. Una giornata di sport unificato per promuovere inclusione e partecipazione.

Una giornata dedicata all’inclusione attraverso lo sport

Si è svolto oggi il primo “Special Olympics Italia” organizzato nella città di Sarno e promosso dal Comune in collaborazione con Special Olympics Italia. L’iniziativa rientra nel Progetto Scuola avviato su proposta dell’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di sostenere l’inclusione attraverso il linguaggio universale dello sport.

La partecipazione degli istituti scolastici

La manifestazione ha coinvolto 250 atleti impegnati in quattro discipline, cinquanta volontari e numerose scuole del territorio: “Giovanni Amendola”, “De Amicis-Baccelli”, “Antonio Esposito”, II Circolo Didattico, Profagri e IIS “Enrico Fermi”. Punto centrale della giornata, lo sport unificato, praticato insieme, senza barriere e senza distinzione.

L’accensione della fiaccola olimpica

In Piazza IV Novembre si è svolto un momento simbolico con l’accensione della fiaccola olimpica da parte del sindaco Francesco Squillante, per poi procedere al corteo che ha attraversato Corso Amendola, Piazza Cinque Maggio, Via Antonio Esposito e Via Marmino, fino alla scuola Amendola, dove si sono svolte le attività sportive.

Il valore dello sport nella costruzione dell’inclusione

Sana competizione, partecipazione e spirito di squadra hanno segnato un evento che ha ribadito come l’inclusione sia un processo quotidiano fatto di pratiche concrete. Lo sport, capace di creare legami e appartenenza, è risultato ancora una volta uno strumento decisivo per abbattere barriere visibili e invisibili.

I testimonial e il sostegno delle istituzioni

La presenza della campionessa italiana Mariangela Correale, dei campioni Francesco Viscardi e Ludovica Franco, e del campione mondiale Giuseppe Pappacena ha dato ulteriore forza al messaggio dell’iniziativa. Presenti anche il Direttore Regionale Special Olympics Salvatore Taurino, il Consigliere Regionale Franco Picarone e il Direttore Generale di Agro Solidale Gerardo Cardillo.

Le parole del sindaco Francesco Squillante

A conclusione della giornata, il sindaco Francesco Squillante ha sottolineato l’intenistà del momento: “Sarno prosegue il suo percorso di città sempre più inclusiva, grazie a iniziative come formidAbili, i progetti scolastici integrati e le attività Special Olympics, che oggi vivono un momento particolarmente significativo.”

Ha poi voluto manifestare il suo senso di gratitudine: “Ringrazio insegnanti, famiglie, volontari, scuole e tutte le realtà del territorio che rendono possibile tutto questo. Un grazie speciale al consigliere Luigi Dello Iacono per il suo impegno costante e attento in questi percorsi.”

Festa dell’Albero e MoniSarno ad Angri unisce scuola e territorio (video)