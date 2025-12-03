Vietri sul Mare, via ai lavori per la nuova caserma dei Carabinieri: demolita l’ex scuola abbandonata

La struttura, fuori uso dagli anni ’80 e divenuta prima alloggio temporaneo per i terremotati e poi un imponente edificio fatiscente, è stata considerata per anni un vero “mostro” urbano al centro della frazione.

A Marina di Vietri sul Mare sono ufficialmente iniziati ieri i lavori per la costruzione della nuova caserma della Stazione dei Carabinieri, che sorgerà nell’area dove per decenni è rimasto inutilizzato l’edificio dell’ex scuola elementare.

La struttura, fuori uso dagli anni ’80 e divenuta prima alloggio temporaneo per i terremotati e poi un imponente edificio fatiscente, è stata considerata per anni un vero “mostro” urbano al centro della frazione. L’intervento di demolizione è stato preceduto da operazioni tecniche preliminari avviate dalla ditta incaricata alla fine dello scorso agosto.

«È una giornata storica per Vietri sul Mare – ha commentato il sindaco Giovanni De Simone – perché finalmente si avviano concretamente i lavori per eliminare un edificio abbandonato da decenni e restituire decoro all’area».

Per consentire le operazioni è stata temporaneamente modificata la viabilità nella zona. Il nuovo presidio dell’Arma rappresenterà un importante punto di riferimento per sicurezza e servizi alla comunità.