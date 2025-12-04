Asl Salerno istituisce la Commissione per il suicidio medicalmente assistito: nominati tutti i membri

L’Asl Salerno ha ufficializzato la costituzione della Commissione Multidisciplinare Permanente incaricata di valutare le richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito. La decisione, firmata dal direttore generale Gennaro Sosto, permette all’azienda sanitaria di dare piena attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale, introducendo una procedura uniforme su tutto il territorio provinciale.
L’obiettivo è garantire percorsi chiari, trasparenti e identici per ogni paziente che si trovi nella condizione di richiedere la verifica dei requisiti previsti dalla legge, evitando differenze tra i vari distretti dell’Asl.
La composizione della Commissione
Il provvedimento individua un team di specialisti provenienti da diverse aree cliniche e assistenziali, affiancati – quando necessario – da uno specialista della patologia del richiedente. Tra i membri titolari figurano:
-
uno psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale
-
un medico palliativista dell’Hospice Area Nord
-
un anestesista-rianimatore dell’Area Critica
-
un medico legale
-
un farmacologo
-
uno psicologo clinico
-
un infermiere esperto nella gestione dei pazienti terminali
Per ogni ruolo è previsto anche un supplente, così da garantire continuità operativa. Tutti i componenti svolgeranno l’incarico a titolo gratuito.
Come funzionerà la procedura
La Commissione sarà unica per tutta l’Asl Salerno, che comprende Agro nocerino-sarnese, Piana del Sele, Valle dell’Irno, Cilento e Vallo di Diano.
La convocazione avverrà tramite il Direttore del Distretto Sanitario di appartenenza del paziente.
Il gruppo di lavoro opererà in coordinamento con l’Ufficio Locale del Comitato Etico Campania 2, che dovrà esprimere il parere obbligatorio su ogni caso.
Il quadro normativo di riferimento
Le aziende sanitarie, dopo le sentenze della Corte Costituzionale del 2019 e del 2024, sono tenute a verificare il possesso dei quattro requisiti indispensabili per accedere alla procedura:
-
capacità di intendere e volere;
-
presenza di una patologia irreversibile;
-
sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili;
-
dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.
Con questa delibera, l’Asl Salerno si adegua pienamente al dettato costituzionale, offrendo un percorso ufficiale e regolamentato per le situazioni di fine vita.