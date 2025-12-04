Bonus giovani under 35: attivo l’incentivo da 500 euro al mese, come fare richiesta

Il beneficio consiste in 500 euro al mese, per un massimo di tre anni, erogati annualmente in forma anticipata e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

È finalmente operativo il bonus giovani under 35 destinato a chi avvia una nuova impresa in Italia in uno dei settori strategici indicati dal Ministero del Lavoro. L’Inps ha comunicato l’apertura della piattaforma per presentare domanda, rendendo così pienamente attuativa una misura introdotta con il decreto Coesione del 2024 e definita nei dettagli con il decreto attuativo pubblicato lo scorso aprile.

Chi può richiederlo

Il bonus è rivolto a:

giovani under 35 ,

disoccupati al momento dell’avvio dell’attività,

che abbiano aperto un’impresa in Italia tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 ,

in uno dei settori considerati strategici per la transizione tecnologica, digitale ed ecologica.

I comparti ammessi vanno dall’agroalimentare al tessile, dall’abbigliamento ai prodotti chimici, dall’arredo alle costruzioni, fino ai servizi informatici, sanitari e altri settori produttivi individuati dal Ministero.

Non sono previsti limiti relativi a Isee o reddito.

In cosa consiste il beneficio

Chi rispetta i requisiti può accedere a due misure:

Esonero contributivo nel caso di assunzione di dipendenti under 35. Bonus Inps da 500 euro mensili, pari a 6.000 euro annui, esentasse e destinati a sostenere le spese di avvio dell’attività.

L’incentivo può essere riconosciuto fino a tre anni, per un massimo di 18.000 euro complessivi.

Come e quando fare domanda

La richiesta va inoltrata esclusivamente online attraverso il sito dell’Inps, accedendo al servizio:

➡️ “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” → “Incentivo Decreto Coesione”

L’accesso va effettuato tramite SPID, CIE o CNS. In alternativa, ci si può rivolgere a un patronato o al Contact Center Inps.

Le scadenze da rispettare:

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’apertura dell’impresa .

Per le attività avviate prima del 28 novembre 2025, il termine è fissato a 30 giorni da tale data, dunque entro il 28 dicembre 2025.

Per “apertura dell’impresa” si intende la data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.