Cagnolino smarrito in autostrada salvato dalla Polizia Stradale: paura sulla A2 tra Battipaglia ed Eboli

Attimi di apprensione ieri mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Battipaglia ed Eboli, dove un cagnolino smarrito ha iniziato a vagare spaesato in mezzo alle auto in corsa. Numerosi automobilisti hanno segnalato il pericolo, raccontando di frenate brusche e manovre improvvise per evitare di investirlo.

Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli è intervenuta tempestivamente, adottando le procedure di sicurezza previste: tramite segnali luminosi e indicazioni manuali, gli agenti hanno rallentato il traffico e raggiunto l’animale, riuscendo a metterlo in salvo nonostante la paura e il rumore dei veicoli che lo disorientavano.

Grazie alla lettura del microchip, effettuata con il supporto del personale veterinario, è stato possibile risalire al proprietario, al quale il cane è stato riconsegnato in buone condizioni.

Un intervento che si è concluso con un lieto fine e che dimostra, ancora una volta, l’attenzione della Polizia Stradale anche verso i più indifesi tra gli utenti della strada: gli amici a quattro zampe.