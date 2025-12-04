Campania, nuova allerta meteo Gialla: attesi temporali forti, vento e grandine

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo, valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale regionale.
L’avviso riguarda le zone:
1 – Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana
3 – Penisola Sorrentina-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
5 – Tusciano e Alto Sele
6 – Piana del Sele e Alto Cilento
8 – Basso Cilento
Secondo le previsioni sono attesi rovesci improvvisi e intensi, anche a carattere di forte temporale, con possibili grandinate, frequenti fulminazioni e raffiche di vento.
La Protezione Civile invita i Sindaci ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure necessarie per mitigare il rischio idrogeologico, soprattutto nelle aree più vulnerabili.
I fenomeni previsti potrebbero provocare allagamenti, esondazioni, accumulo di detriti sulle strade, frane e caduta di massi. Le raffiche di vento rendono inoltre necessario il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.
Si raccomanda massima attenzione negli spostamenti e nelle zone a rischio.