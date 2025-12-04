Napoli, trasporti potenziati fino alle 2 di notte per la finale di X Factor: accordo tra ANM e sindacati

Metro Linea 1 e funicolari aperte fino alle 2 di notte per cinque giorni consecutivi: da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre Napoli potenzia il trasporto pubblico in vista della Finale di X Factor in piazza del Plebiscito e del lungo ponte dell’Immacolata. La Linea 6 prolungherà invece il servizio fino alle 21.

L’accordo è stato raggiunto durante la riunione del 1° dicembre tra ANM e i sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb, alla presenza dell’azienda dei trasporti. Ai dipendenti che aderiranno al potenziamento sarà riconosciuta un’indennità aggiuntiva di 15 euro l’ora. Il documento sarà trasmesso alla Prefettura.

Le parole del sindaco Manfredi

«Il prolungamento degli orari – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi – è una risposta immediata alle esigenze di cittadini e turisti. Napoli sta registrando numeri record nel trasporto pubblico e, considerati i flussi turistici e i cantieri in corso, invito tutti a utilizzare sempre più i mezzi pubblici per vivere una città moderna e piena di opportunità».

Gli orari speciali dal 4 all’8 dicembre

ANM ha programmato il servizio straordinario fino alle 2 di notte del 9 dicembre per:

Metro Linea 1

Funicolari Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina

Bus, tram e filobus

Parcheggi ANM

Un piano potenziato per gestire l’afflusso turistico “eccezionale” previsto nel ponte festivo e per garantire spostamenti sicuri in occasione del grande evento musicale.