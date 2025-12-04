Nocera Inferiore. Disagi e traffico bloccato alla rotonda dell’autostrada

Lunghe code si sono formate già dalle prime ore del giorno, con disagi sia per chi deve raggiungere l’autostrada sia per chi si muove all’interno della città.

Mattinata difficile per gli automobilisti a Nocera Inferiore, dove i lavori in corso alla rotonda di accesso all’autostrada stanno causando pesanti rallentamenti e blocchi del traffico. Le operazioni di cantiere, avviate per migliorare la viabilità dell’area, hanno ridotto notevolmente lo spazio di manovra e costretto alla chiusura parziale della carreggiata.

Lunghe code si sono formate già dalle prime ore del giorno, con disagi sia per chi deve raggiungere l’autostrada sia per chi si muove all’interno della città. Le autorità invitano gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi e a prevedere tempi di percorrenza più lunghi fino al termine dei lavori. Sui social sono numerose le lamentele dei cittadini, che segnalano code chilometriche e forti disagi negli spostamenti quotidiani.