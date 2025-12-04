Nocera Inferiore, il 4 dicembre alla Galleria Maiorino l’evento “Amuninni” dedicato alla legalità e alla memoria di Caponnetto

Si terrà il prossimo 4 dicembre, alle ore 18, presso la Galleria Maiorino di Nocera Inferiore, un importante appuntamento dedicato alla memoria civile e alla formazione dei giovani. L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, nasce da una proposta del preside Michele Cirino dell’Istituto Comprensivo Fresa-Pascoli e vede il coinvolgimento della professoressa Simona Barberio, nocerina d’origine e oggi Presidente dell’UCIIM Como, ente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per la formazione dei docenti.

Barberio, impegnata da anni nei percorsi di Educazione Civica ed Educazione alla Legalità, è anche curatrice della collana Ragazzi Generazione Z, una serie di pubblicazioni che affronta temi centrali per gli adolescenti di oggi: dal bullismo alle insidie della rete, dalla violenza di genere al contrasto alla criminalità organizzata.

Lo spettacolo “Amuninni” e il ricordo del giudice Caponnetto

Protagonista della serata sarà Amuninni, il monologo teatrale di Massimo Caponnetto – autore e regista, nonché figlio del giudice Antonino Caponnetto – che porta in scena l’eredità umana e professionale del magistrato simbolo dell’antimafia.

Caponnetto giunse a Palermo negli anni Ottanta per raccogliere l’eredità di Rocco Chinnici, assassinato nel 1983, e guidò il pool antimafia che rese possibile il maxiprocesso (1986–1987), una delle più importanti vittorie dello Stato contro Cosa Nostra. In quegli anni nacque anche il rapporto di collaborazione e amicizia con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fino alla tragedia della strage di Capaci del 1992.

Lo spettacolo deriva dal libro C’è stato forse un tempo, scritto dallo stesso Caponnetto, e ha dato origine al progetto Teatro e Legalità, elaborato insieme alla professoressa Barberio. Presentato in Senato lo scorso 30 settembre, il progetto propone una nuova metodologia educativa basata sul linguaggio teatrale, capace di avvicinare gli studenti ai valori della legalità attraverso l’immedesimazione nei fatti della storia recente.

Un messaggio ai giovani

Durante la serata verrà presentato ufficialmente anche il progetto Teatro e Legalità, ispirato all’impegno che Antonino Caponnetto dedicò alle nuove generazioni negli ultimi anni della sua vita. Tra i passaggi più significativi che saranno ricordati, una delle sue frasi più note:

“Ragazzi godetevi la vita, innamoratevi, siate felici ma diventate partigiani di questa nuova resistenza, la resistenza dei valori, degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli. Siate vigili, siate sentinelle di voi stessi: l’avvenire è nelle vostre mani”.

Incontro con gli studenti il 5 dicembre

Il giorno successivo, 5 dicembre, Massimo Caponnetto e Simona Barberio incontreranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Nocera Superiore per approfondire con loro il tema della legalità e trasmettere l’eredità morale del giudice Caponnetto.

Un ringraziamento è stato rivolto dalle organizzatrici ai Comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, a Libera, al preside Cirino, al corpo docente della Fresa-Pascoli e a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, che arriva alla vigilia dell’anniversario della scomparsa del giudice Caponnetto.

Anna Villani