Nocera–Sarno, due auto nella stessa buca: nuova denuncia della Lega sullo stato della strada

Le immagini diffuse dagli automobilisti mostrano la pericolosità della carreggiata e l’assoluta mancanza di interventi risolutivi.

Nuovi disagi lungo la strada che collega Nocera Inferiore a Sarno. Nella serata di ieri due automobili sono finite nella stessa buca presente sul tratto viario tra la zona di San Mauro e la provinciale Nocera–Sarno, riportando danni evidenti. Le immagini diffuse dagli automobilisti mostrano la pericolosità della carreggiata e l’assoluta mancanza di interventi risolutivi.

L’episodio ha riacceso nuovamente le polemiche sulla condizione dell’arteria che conduce anche all’area industriale di Fosso Imperatore. La Lega di Nocera Inferiore ha denunciato pubblicamente lo stato della strada, puntando il dito contro la gestione dei cantieri e l’assenza di una manutenzione adeguata. Il gruppo politico parla di lavori in ritardo “da anni” e di condizioni “ormai inaccettabili”, con tratti divenuti “quasi impraticabili”.

Al centro della protesta ci sono buche, avvallamenti e dissesti che – sostiene la Lega – mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti e la vivibilità quotidiana dei residenti. Tre le domande rivolte alle istituzioni:

Chi controlla i lavori? Chi garantisce la sicurezza? Chi risarcirà i cittadini che subiscono danni?

Il partito ha rivolto un appello formale al sindaco di Nocera Inferiore e alla Provincia di Salerno, chiedendo interventi urgenti: maggiori controlli sui cantieri, una programmazione chiara degli interventi e la messa in sicurezza immediata dei tratti più danneggiati, come riporta “In Prima News”.

“La situazione non è più sostenibile – afferma la Lega –. I cittadini non possono continuare a rischiare danni alle auto o, peggio, alla propria incolumità”. Il gruppo annuncia che continuerà a monitorare l’avanzamento dei lavori e manterrà alta l’attenzione sulla sicurezza stradale in tutto il territorio nocerino.