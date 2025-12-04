Nocera Superiore, il Comune rassicura il “Fresa-Pascoli”: il plesso di viale Europa resterà pienamente operativo nel 2026/27

«Rinnoviamo il nostro impegno – ha dichiarato il sindaco D’Acunzi – a garantire trasparenza, continuità didattica e condizioni strutturali adeguate per tutta la comunità scolastica».

Si è tenuto ieri mattina un incontro istituzionale tra l’Amministrazione comunale di Nocera Superiore e la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli”, per fare il punto sulla disponibilità degli spazi scolastici del plesso di viale Europa e sulla programmazione delle attività didattiche per l’anno scolastico 2026/27.

A rappresentare il Comune erano presenti il sindaco Gennaro D’Acunzi, l’assessore alla Pubblica Istruzione Raffaelina Ferrentino e l’assessore all’Edilizia Scolastica Franco Pagano. Per la scuola hanno partecipato il dirigente scolastico Michele Cirino e le docenti Antonella Faiella e Teresa De Prisco.

La richiesta della scuola: garanzie sugli spazi e sulle aule

Durante il confronto, la dirigenza dell’Istituto ha chiesto chiarimenti sulla destinazione degli ambienti scolastici e sulla disponibilità delle 21 aule necessarie per garantire il regolare svolgimento delle lezioni nel prossimo triennio.

Le rassicurazioni del Comune: nessuna riduzione, nessun doppio turno

L’Amministrazione ha confermato che per l’intero anno scolastico 2026/27 il plesso di viale Europa resterà completamente operativo. In particolare, è stato garantito che:

non ci sarà alcuna riduzione di spazi o aule ;

non saranno introdotti doppi turni ;

i lavori programmati non interferiranno con l’attività didattica.

È stato inoltre ribadito che proseguirà il piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica e che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di trasformare l’area di viale Europa in un polo scolastico di eccellenza, con interventi che partiranno nel 2026 senza impattare sulle lezioni.

Le parole del sindaco

«Rinnoviamo il nostro impegno – ha dichiarato il sindaco D’Acunzi – a garantire trasparenza, continuità didattica e condizioni strutturali adeguate per tutta la comunità scolastica».