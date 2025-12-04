Pagani, bancomat Poste fuori uso da oltre 10 giorni: disagi per pensionati e correntisti

Secondo quanto segnalato, le continue comunicazioni di guasto inviate alla sede provinciale e le sollecitazioni del direttore della filiale non avrebbero finora prodotto alcun risultato.

Il bancomat dell’ufficio postale centrale di Pagani, in corso Ettore Padovano, è fuori servizio da più di dieci giorni. A denunciarlo sono numerosi cittadini, esasperati da un disagio che si ripresenta puntualmente a fine e inizio mese, proprio nei giorni in cui si concentrano pensioni e tredicesime.

Secondo quanto segnalato, le continue comunicazioni di guasto inviate alla sede provinciale e le sollecitazioni del direttore della filiale non avrebbero finora prodotto alcun risultato. Così, centinaia di utenti – molti dei quali anziani o con problemi di salute – sono costretti a spostarsi nei comuni limitrofi per effettuare un semplice prelievo.

Un cittadino, attraverso un post sui social, parla di “storia infinita”, sottolineando come il disservizio colpisca sistematicamente proprio l’ufficio principale della città:

«È incredibile che un servizio così essenziale sia fuori uso proprio nei giorni cruciali per i pensionati. Serve responsabilità da parte dei dirigenti delle Poste».

La comunità ora attende un rapido intervento, sperando che il problema venga finalmente risolto e che episodi del genere non si ripetano più.