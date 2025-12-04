Pompei, quando la vita cambia direzione: Giuseppe diventa sacerdote a 59 anni

La Prelatura di Pompei annuncia con grande gioia l’ordinazione sacerdotale del diacono Giuseppe Cutolo, che riceverà il presbiterato dalle mani dell’arcivescovo mons. Tommaso Caputo nella celebrazione delle ore 17 di domenica 7 dicembre 2025, vigilia dell’Immacolata Concezione, nel Santuario mariano.

Cutolo, 59 anni, originario di Torre del Greco, fino a pochi giorni fa ha ricoperto un ruolo dirigenziale presso la Procura generale di Napoli, incarico a cui ha scelto di rinunciare per rispondere alla chiamata al sacerdozio. Da sempre impegnato nella vita della comunità parrocchiale di Maria SS.ma del Buon Consiglio, ha maturato una profonda esperienza pastorale come catechista, animatore di Azione Cattolica, ministro straordinario dell’Eucaristia e responsabile Caritas. Nel 1995 ha fondato la realtà di volontariato nazionale “Shalom – Progetto Famiglia Odv”, di cui è stato presidente per molti anni.

La sua storia personale è segnata da un importante cammino umano e spirituale. Nel 1994 ha sposato Giuseppina, da cui ha avuto due figli. La moglie è venuta a mancare nel 2009 e, da vedovo, Cutolo ha intrapreso un percorso di discernimento che lo ha portato a comprendere la propria vocazione. “Ho avuto un bel matrimonio, due splendidi figli e una moglie che, pur in Cielo, resta presente nella mia vita. Ho capito che il Signore mi chiamava al sacerdozio”, racconta.

Nel 2016 ha avviato gli studi teologici presso la Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale, conclusi nel 2022 con il massimo dei voti. Negli ultimi anni ha prestato servizio pastorale nella parrocchia del SS.mo Salvatore a Pompei, seguendo in particolare la formazione dei genitori dei bambini battezzandi e promuovendo incontri sulla Parola di Dio. È stato istituito lettore nel 2022, accolito nel 2023, quindi formato al presbiterato presso il Seminario Interregionale di Posillipo. Il 2 maggio 2025 è stato ordinato diacono, come riporta “Made in Pompei“.

Durante il suo percorso ha vissuto anche esperienze missionarie, tra cui l’ultima in Burkina Faso, arricchendo ulteriormente la sua sensibilità pastorale.

La comunità pompeiana è invitata a partecipare alla celebrazione in Santuario e a sostenere con la preghiera il cammino del nuovo sacerdote, che rappresenta un dono prezioso per l’intera Città mariana.