Roccapiemonte in lutto, addio a Suor Feliciana: “È stata la mamma della nostra comunità”

Roccapiemonte piange la scomparsa di Suor Feliciana, figura amatissima e punto di riferimento per intere generazioni. Aveva compiuto 85 anni lo scorso maggio e per la comunità era molto più di una religiosa: era considerata da tutti “la mamma di Roccapiemonte”.

L’annuncio della morte è stato dato dal sindaco Carmine Pagano, profondamente colpito dalla notizia. Nel suo messaggio, il primo cittadino ha ricordato Suor Feliciana come una presenza storica e insostituibile per la città: “Ha donato la sua vita alla formazione dei giovani e meno giovani. Per noi è stata, è e sarà sempre la Mamma di Roccapiemonte”.

Originaria della provincia di Foggia, Felicia Mastrangelo – questo il suo nome di nascita – aveva abbracciato la vocazione nel 1958, entrando nella Congregazione delle Figlie di Nostra Signora di Fatima, di cui è stata anche Madre Generale. La sua dedizione, il suo impegno e il suo amore per la comunità hanno lasciato un’impronta profonda nella vita religiosa, educativa e sociale del territorio.

Il sindaco Pagano ha voluto sottolineare il dolore condiviso da tutta la città: “Per me e per ogni cittadino oggi è un giorno triste. Perdiamo un’amica, una donna speciale, una guida, una mamma”.

Roccapiemonte saluta così una delle sue figure più care, custode di valori, fede e umanità, che continuerà a vivere nel ricordo di chi l’ha conosciuta e amata.