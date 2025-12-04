Salerno, nelle sale cinematografiche il video anti-truffe dell’Arma con Lino Banfi: al via gli incontri sul territorio

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione delle truffe agli anziani, con un’iniziativa che coinvolgerà tutte le sale cinematografiche della provincia di Salerno. Tra una proiezione e l’altra verrà trasmesso il video “L’Arma arruola un testimonial: Lino Banfi”, spot ufficiale dedicato alla sensibilizzazione dei cittadini più vulnerabili.

Durante gli appuntamenti, i Comandanti delle Compagnie – compatibilmente con la disponibilità dei direttori dei cinema – rilasceranno una dichiarazione sul tema, illustrando anche altre attività in corso come controlli, arresti, incontri informativi e campagne di prevenzione.

Prime tappe dell’iniziativa

Il calendario ha preso il via questa mattina con un primo incontro al Cinema Eduardo De Filippo di via Taverne, ad Agropoli, dove è stato proiettato il video e si è svolto un confronto con i presenti.

La prossima data è fissata per sabato 6 dicembre alle ore 10, al Cinema Adriano di via Roma 21, a Sala Consilina.

Sempre sabato 6 dicembre, ma alle 11.30, l’iniziativa farà tappa anche al Cinema La Provvidenza, in via Valenzani 37, a Vallo della Lucania.