Sarno, incendio al Comune: oggi il processo bis per il 35enne accusato del rogo ai Servizi Sociali

Si apre oggi il processo d’appello per il 35enne di Sarno accusato di aver provocato l’incendio che, lo scorso febbraio, devastò il primo piano del Municipio, nell’area dedicata ai Servizi Sociali.

In primo grado l’uomo era stato condannato a tre anni di reclusione, ritenuto responsabile di aver appiccato il fuoco a faldoni e documenti custoditi negli uffici. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gesto sarebbe stato una ritorsione dopo il rifiuto a una richiesta avanzata proprio agli stessi Servizi Sociali.

Le fiamme si propagarono velocemente, seminando il panico e costringendo all’evacuazione di tutti i dipendenti presenti in quel momento.

La difesa ha impugnato la sentenza chiedendo una nuova valutazione dei fatti, mentre il Comune di Sarno si è costituito parte civile anche nel secondo grado di giudizio. In una delibera, l’amministrazione ha evidenziato la necessità di garantire continuità alla difesa dell’Ente, che – sottolinea – ha subito un danno «grave, materiale e morale».

L’udienza di oggi stabilirà il futuro processuale del 35enne e, soprattutto, il riconoscimento dei danni per il Comune.