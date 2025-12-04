Scafati, strada chiusa senza avvisi: caos notturno e inversioni pericolose davanti alle scuole

Secondo il racconto, né in via Martiri d’Ungheria né in via Giovanni XXIII erano presenti avvisi o cartelli che indicassero la chiusura. Risultato: automobilisti costretti a raggiungere il punto dei lavori per poi effettuare una pericolosa inversione a U davanti alle scuole.

Ancora polemiche a Scafati per la gestione della viabilità. A segnalarlo è un cittadino che, poco prima della mezzanotte, ha denunciato sui social la chiusura improvvisa del tratto di strada davanti alle scuole medie di via Martiri d’Ungheria, in direzione autostrada, a causa di lavori notturni. Il problema? Nessuna segnalazione preventiva.

Secondo il racconto, né in via Martiri d’Ungheria né in via Giovanni XXIII erano presenti avvisi o cartelli che indicassero la chiusura. Risultato: automobilisti costretti a raggiungere il punto dei lavori per poi effettuare una pericolosa inversione a U davanti alle scuole.

«Non è questione di essere polemici – scrive il cittadino – ma è mai possibile che non si pensi a mettere cartelli prima, così da evitare che le auto restino bloccate davanti al cantiere? È l’ennesima prova di approssimazione».

Non solo. Il cittadino segnala anche la presenza di una buca formatasi il giorno precedente in via Giovanni XXIII dopo il maltempo. Nonostante il miglioramento delle condizioni meteo, nessuna squadra sarebbe intervenuta per mettere in sicurezza il tratto.

«In una città normale – prosegue – alla prima giornata di sole dopo le piogge si controlla il manto stradale. A Scafati, a quanto pare, non è previsto».

La denuncia riaccende l’attenzione su segnaletica, manutenzione e sicurezza stradale, temi su cui i residenti chiedono ormai da tempo interventi tempestivi e una programmazione più accurata.