Screening oncologici gratuiti al Maximall: al via le date dell’Asl Salerno dal 6 al 21 dicembre

L’Asl Salerno avvia una nuova campagna di prevenzione dedicata alla salute oncologica. Dal 6 al 21 dicembre, presso il centro commerciale Maximall di Pontecagnano-Faiano, saranno attivi gli screening gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto.
L’iniziativa si svolgerà nell’area adiacente “Mondo Convenienza”, con accesso libero dalle 9.00 alle 18.00 nelle seguenti date: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 dicembre.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 379 2229987.
Chi può partecipare agli screening
Pap/HPV Test (cervice uterina): donne 25-64 anni
Mammografia: donne 50-69 anni
Colon retto: uomini e donne 50-69 anni
Tutti gli esami sono gratuiti e rientrano nei programmi regionali di prevenzione.
In linea con lo slogan della campagna, “A Natale fai un regalo importante: prenditi cura della tua salute!”, l’Asl punta a facilitare la partecipazione attraverso punti di accesso immediato e comodi per l’utenza, specialmente in un periodo di maggiore affluenza nei centri commerciali.
L’azienda sanitaria invita i cittadini a cogliere l’opportunità: «Partecipare agli screening significa tutelare la propria salute e individuare eventuali patologie in fase precoce, quando le cure sono più efficaci».