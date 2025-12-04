Tecnico radiologo ai domiciliari per il furto di un ecografo all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore

È stato sottoposto agli arresti domiciliari il tecnico radiologo dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore accusato di aver rubato, lo scorso 17 marzo, un ecografo dal reparto in cui lavorava.

È stato sottoposto agli arresti domiciliari il tecnico radiologo dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore accusato di aver rubato, lo scorso 17 marzo, un ecografo dal reparto in cui lavorava. La misura cautelare è stata emessa dal Gip di Nocera Inferiore, dopo l’interrogatorio preventivo richiesto nei mesi precedenti dalla Procura.

La sospensione dall’Asl

L’uomo è stato inoltre sospeso dall’Asl di Salerno. Come previsto da una delibera firmata dal direttore generale Sosto, “il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato restrittivo”. In realtà, il tecnico risultava già sospeso a seguito di un precedente provvedimento disciplinare legato ai fatti che avevano portato alla sospensione cautelare.

Per un secondo indagato, ritenuto complice nel furto, il Tribunale ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Salerno.

L’inchiesta

A far scattare le indagini, condotte dai carabinieri, è stata la denuncia della dirigente del reparto. Decisivi i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso il tecnico mentre spostava l’ecografo all’esterno del reparto, attirando l’attenzione della guardia giurata, mentre il complice lo prelevava e si allontanava indisturbato.

L’analisi dei contatti telefonici tra i due indagati avrebbe ulteriormente confermato la collaborazione nella commissione del furto.