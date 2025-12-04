Traffico in tilt da Cava de’ Tirreni a Salerno: viabilità paralizzata sulla Statale Tirrena Inferiore

Una lunghissima coda di auto e camion ha bloccato la Statale Tirrena Inferiore, provocando pesanti disagi a chi era diretto al lavoro o a scuola.

Mattinata da incubo per automobilisti e pendolari: la circolazione è risultata totalmente paralizzata da Cava de’ Tirreni fino a Salerno. Una lunghissima coda di auto e camion ha bloccato la Statale Tirrena Inferiore, provocando pesanti disagi a chi era diretto al lavoro o a scuola.

La colonna di veicoli parte da Cava de’ Tirreni, attraversa Vietri sul Mare e arriva fino alle porte di Salerno. Ancora una volta, a rallentare la viabilità sono i problemi ormai cronici del viadotto Gatto, che ogni giorno generano incolonnamenti, oggi più intensi del solito, come riporta “Liratv”.

Disagi vengono segnalati anche per la circolazione proveniente dalla Costiera Amalfitana, con automobilisti bloccati per lungo tempo in attesa di riuscire a raggiungere Salerno.