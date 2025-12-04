Tragedia nel Cilento: 57enne trovato senza vita nella sua abitazione

A lanciare l’allarme è stato un conoscente che, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, ha chiamato i carabinieri e il 118.

Dramma nel piccolo comune di Stio, nel Cilento, dove un uomo di 57 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. A lanciare l’allarme è stato un conoscente che, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, ha chiamato i carabinieri e il 118.

I soccorsI

Giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, presumibilmente stroncato da un malore. I carabinieri hanno comunque avviato gli accertamenti di rito per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Profondo dolore nella comunità di Stio, dove il 57enne era molto conosciuto e stimato.

