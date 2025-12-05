Abusi in una casa di riposo a Capri: operatore sociosanitario arrestato per violenze sugli anziani

Indagini serrate dei Carabinieri svelano un quadro di maltrattamenti e violenze sessuali su ospiti fragili: quattro le vittime accertate. L’uomo è ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Una vicenda sconvolgente scuote la comunità di Capri. Un operatore sociosanitario è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo dell’isola.

L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, corredata da braccialetto elettronico, è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea – IV Sezione “Fasce Deboli”.

L’inchiesta, condotta dai Carabinieri della stazione di Capri e della Compagnia di Sorrento, ha preso avvio a metà ottobre e si è conclusa a fine novembre 2025, portando alla luce condotte che gli inquirenti definiscono “gravi, sistematiche e aggravate”.

Le accuse: violenze sessuali e maltrattamenti aggravati

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’operatore avrebbe approfittato della fragilità fisica e psicologica degli ospiti della struttura per costringerli ad atti sessuali, spesso durante momenti di assistenza personale o igiene quotidiana. Le vittime – tre donne e un uomo, tutte affette da patologie psichiche altamente invalidanti – sarebbero state sottoposte anche ad aggressioni verbali e fisiche.

Il quadro accusatorio è ulteriormente aggravato dalla qualifica dell’uomo di “incaricato di pubblico servizio”, che avrebbe sfruttato il proprio ruolo per esercitare pressione e abuso di potere sulle persone affidate alle sue cure.

Telecamere e tre settimane di appostamenti: così è stato smascherato

Determinanti ai fini dell’indagine le immagini registrate dalle telecamere installate appositamente per monitorare il comportamento dell’operatore durante i suoi turni. In tre settimane di osservazioni, i Carabinieri hanno raccolto elementi ritenuti inequivocabili sulle “plurime condotte di violenza carnale e abuso” contestate all’indagato.

L’uomo è stato quindi intercettato e arrestato; per lui sono scattati gli arresti domiciliari con controllo elettronico.

I precedenti: il caso di Ragusa

Il tema della tutela degli anziani nelle strutture assistenziali torna drammaticamente alla ribalta. Solo lo scorso gennaio, un’indagine dei Carabinieri del NAS di Ragusa aveva portato alla luce un’altra serie di maltrattamenti in una casa di riposo: otto persone erano state accusate, a vario titolo, di maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione sanitaria. Gli ospiti vivevano in condizioni igieniche inadeguate e sarebbero stati sottoposti a violenze fisiche, insulti e somministrazione impropria di psicofarmaci.