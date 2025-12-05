Addio a Sandro Giacobbe: si è spento a 75 anni il cantautore di “Signora mia”

Icona della musica italiana tra anni ’70 e ’80, ha lottato per oltre un decennio contro una lunga malattia. Lascia un’eredità artistica indimenticabile e un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo.

Sandro Giacobbe, celebre cantautore genovese e interprete di brani diventati simbolo della musica italiana come Signora mia e Gli occhi di tua madre, è morto oggi all’età di 75 anni nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante ligure.

A confermare la notizia è stata una fonte vicina alla famiglia.

Giacobbe combatteva da oltre dieci anni contro un tumore, una battaglia affrontata sempre con discrezione e con lo stesso spirito sensibile che ha caratterizzato la sua lunga carriera artistica. “Ogni giorno della mia vita è un giorno intenso, un giorno che passa vicino alle persone che amo”, amava dire: un pensiero che oggi risuona come un testamento affettuoso.

Una carriera ricca di successi

Classe 1949, Giacobbe ha segnato profondamente la scena musicale degli anni ’70 e ’80. Il suo primo grande successo arriva nel 1974 con Signora mia, brano che lo porta al Festivalbar e che viene scelto per la colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Dallo stesso album proviene Signora addio, interpretata anche da Gianni Nazzaro.

Nel 1976 conquista il terzo posto al Festival di Sanremo con Gli occhi di tua madre, un altro classico del suo repertorio.

Torna sul palco dell’Ariston nel 1983 con Primavera e nel 1984 con Portami a ballare, canzone che consolida ulteriormente la sua presenza nelle hit parade italiane ed estere.

Nel 1985 partecipa per la terza e ultima volta allo Zecchino d’Oro come autore con Il sole e il girasole, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e la sua capacità di scrivere per pubblici diversi.

Un uomo di musica e di sport

Per anni residente a Moneglia, si era recentemente trasferito a San Salvatore di Cogorno. Qui aveva coltivato un’altra grande passione: il calcio. Aveva giocato nella squadra locale prima di entrare nella Nazionale Cantanti, dove in seguito aveva ricoperto anche il ruolo di allenatore.

Sandro Giacobbe lascia la moglie e i figli, Andrea e Alessandro, e un patrimonio musicale che continuerà a vivere attraverso le sue canzoni, capaci di raccontare emozioni semplici e universali.