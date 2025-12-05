Angri, pubblicato il bando per la gestione dell’aula studio di via Incoronati

Il Comune di Angri ha pubblicato un avviso rivolto alle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale interessate alla gestione collaborativa dell’aula studio di via Incoronati.

Il Comune di Angri ha pubblicato un avviso rivolto alle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale interessate alla gestione collaborativa dell’aula studio di via Incoronati. L’obiettivo è valorizzare uno spazio culturale che possa diventare un punto di riferimento per studenti, famiglie e scuole del territorio.

Come spiegato dal sindaco Cosimo Ferraioli, la convenzione biennale — completamente gratuita — prevede diversi compiti a carico dell’associazione selezionata: gestione dei servizi informativi, apertura dell’aula in orario mattutino e pomeridiano, organizzazione di laboratori culturali per minori, visite guidate per gli istituti scolastici ed eventi in collaborazione con le realtà del territorio.

Il Comune metterà a disposizione gratuitamente i locali e sosterrà le spese delle utenze.

Potranno partecipare all’avviso le organizzazioni con sede ad Angri, iscritte al Runts da almeno sei mesi, con statuto orientato a finalità culturali o socio-educative, prive di scopo di lucro e dotate di comprovata esperienza nel settore, oltre che di adeguata capacità organizzativa.

Qui il bando