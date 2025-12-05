Camorra, progettata maxi-truffa sulle bollette Enel: 8,60 euro nascosti a 54 milioni di clienti

Una truffa colossale ai danni dei clienti Enel, potenzialmente 54 milioni di utenti, pianificata dalla camorra con il supporto di hacker russi, ucraini e romeni: è quanto emerge dall’inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della DDA.

Una truffa colossale ai danni dei clienti Enel, potenzialmente 54 milioni di utenti, pianificata dalla camorra con il supporto di hacker russi, ucraini e romeni: è quanto emerge dall’inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della DDA, che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di circa venti presunti appartenenti al clan Licciardi, parte dell’“Alleanza di Secondigliano”.

Secondo quanto ricostruito dalle intercettazioni, il clan progettava un “affare” da 2,5 milioni di euro, in collaborazione con il clan Russo dell’area nolana. Il piano prevedeva l’inserimento clandestino di una voce da 8,60 euro nelle bollette Enel: una cifra piccola, quasi impercettibile, che secondo i promotori avrebbe reso improbabile qualsiasi denuncia da parte degli utenti.

La somma sarebbe dovuta confluire su conti correnti aperti appositamente, da cui gli hacker avrebbero prelevato i soldi in pochi istanti, per poi redistribuirli tra i componenti dell’organizzazione. Dalle intercettazioni emerge anche il probabile coinvolgimento di un basista interno alla società.

Il periodo delle conversazioni risale a febbraio 2023, documentando anche i rapporti tra il clan Licciardi e gruppi criminali dell’agro nolano. Gli stessi indagati, parlando tra loro, ritenevano il piano “poco rischioso”, sostenendo che un’eventuale denuncia si sarebbe tradotta in un’ipotesi di appropriazione indebita, non in un arresto.