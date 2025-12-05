Campania, Fico pronto a insediarsi: passaggio di consegne e Giunta composta da esterni

Nei primi giorni della prossima settimana a Palazzo Santa Lucia è previsto il formale passaggio di consegne tra il presidente uscente Vincenzo De Luca e il neo eletto Roberto Fico, vincitore delle regionali del 23 e 24 novembre.
La proclamazione e i tempi dell’insediamento
La cerimonia di proclamazione di Fico dovrebbe tenersi martedì 9 dicembre a Napoli. Da quel momento il nuovo governatore entrerà ufficialmente in carica e potrà procedere ai primi atti istituzionali, a partire dalla definizione della Giunta regionale.
Le prime indiscrezioni sulla nuova Giunta
Secondo i retroscena, Fico dovrebbe seguire la stessa linea già adottata negli anni da De Luca:
➡️ nessuno degli assessori sarà scelto tra i consiglieri regionali eletti,
➡️ ma verranno individuati profili esterni, espressione dei vari partiti che compongono la larga coalizione di centrosinistra che lo sostiene.
Una scelta che mira a garantire equilibrio politico e competenze tecniche, oltre a mantenere coesa la nuova maggioranza.
La prossima settimana, dunque, segnerà l’avvio ufficiale dell’era Fico alla guida della Regione Campania.