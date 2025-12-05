Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro: via libera alla trasformazione in società di capitali. Decisione unanime dei Sindaci

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Pagani, Nocera Inferiore e Corbara, insieme alle principali realtà private che operano all’interno del mercato.

Si è svolta il 4 dicembre 2025 un’assemblea decisiva per il futuro del Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino-Sarnese, attualmente in liquidazione ma ancora oggi punto di riferimento logistico ed economico per tutto il territorio da quasi quarant’anni.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Pagani, Nocera Inferiore e Corbara, insieme alle principali realtà private che operano all’interno del mercato. Presentata anche la relazione tecnico-giuridica redatta dal Prof. Avv. Giovanni Capo, incaricato di analizzare lo stato dell’ente e le possibili prospettive.

Dallo studio emerge un dato fondamentale: nonostante il percorso di liquidazione, il Consorzio presenta condizioni di continuità economica, con un utile lordo positivo, frutto della collaborazione istituzionale degli ultimi anni.

La decisione: trasformazione in società di capitali

Le opzioni sul tavolo erano tre:

Completare la liquidazione;

Revocare la liquidazione ricostituendo la compagine sociale;

Trasformare l’ente in una società di capitali.

I Sindaci e gli amministratori presenti hanno scelto all’unanimità la terza via, ritenuta la più efficace per:

garantire la continuità operativa del mercato;

valorizzare il patrimonio pubblico e le strutture;

rafforzare la governance e l’efficienza gestionale;

tutelare un presidio economico strategico per produttori e famiglie.

I prossimi passi amministrativi

Per completare il processo saranno necessari alcuni adempimenti formali:

approvazione del bilancio 2025, prevista per metà gennaio 2026;

passaggio della cooperativa alla mutualità non prevalente, previo bilancio straordinario e informativa ai creditori;

delibera di trasformazione in società di capitali (Srl o Spa), con continuità giuridica e contrattuale;

revoca della liquidazione al termine della trasformazione.

Il percorso sarà condiviso con le realtà pubbliche e private che operano nel mercato, in un clima di cooperazione e trasparenza.

Un impegno comune per il rilancio del mercato

I rappresentanti istituzionali e le aziende del settore hanno espresso la volontà di procedere in modo coordinato per assicurare al mercato ortofrutticolo un futuro stabile e competitivo, riconoscendo nella trasformazione societaria il modello più idoneo per favorire crescita, sviluppo e nuove opportunità per l’intero Agro.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati con l’avanzare dell’iter amministrativo.