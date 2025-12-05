Corbara, ufficio postale ancora chiuso: il sindaco Pentangelo denuncia i disagi e sollecita Poste Italiane

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, le comunicazioni iniziali garantivano una riapertura entro il 4 dicembre 2025, ma nelle ultime ore – solo in forma verbale e informale – sarebbe stata annunciata una nuova data: 18 dicembre 2025.

Il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, interviene con fermezza sulla prolungata chiusura dell’ufficio postale del paese, sottolineando i gravi disagi che la comunità sta affrontando a causa dei lavori di manutenzione straordinaria in corso nella sede storica.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, le comunicazioni iniziali garantivano una riapertura entro il 4 dicembre 2025, ma nelle ultime ore – solo in forma verbale e informale – sarebbe stata annunciata una nuova data: 18 dicembre 2025.

Una notizia che ha suscitato forte preoccupazione, poiché la gestione dei lavori, evidenzia Pentangelo, non avrebbe tenuto in alcun modo conto delle esigenze della popolazione, costretta ormai da settimane a rivolgersi all’ufficio postale di Sant’Egidio del Monte Albino.

Il sindaco ha espresso ringraziamento al personale dell’ufficio limitrofo per l’accoglienza offerta, ma ha rimarcato l’assoluta insostenibilità dei disagi per gli utenti più fragili, tra cui anziani e persone con difficoltà negli spostamenti.

Pentangelo conclude chiedendo a Poste Italiane un intervento immediato:

> «Si attivi ogni misura possibile per garantire una rapida riapertura del servizio e ripristinare quanto prima un presidio essenziale per la nostra comunità».