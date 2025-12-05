Crediti d’imposta inesistenti e riciclaggio: eseguite misure cautelari per 8 persone nel Salernitano

La Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione a una misura cautelare personale nei confronti di otto indagati, ritenuti parte di un’associazione per delinquere specializzata in reati tributari legati alla creazione e compensazione indebita di crediti d’imposta inesistenti.

La Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione a una misura cautelare personale nei confronti di otto indagati, ritenuti parte di un’associazione per delinquere specializzata in reati tributari legati alla creazione e compensazione indebita di crediti d’imposta inesistenti, oltre che in attività di riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni.

Per tre di loro è contestata anche l’aggravante di aver commesso i fatti nell’esercizio della consulenza fiscale.

Il provvedimento, inizialmente disposto dal Tribunale del Riesame di Salerno, è diventato esecutivo dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha rigettato i ricorsi presentati dagli indagati.

L’indagine: software “blockchain” per creare falsi investimenti

Secondo quanto ricostruito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, tre persone – tra cui un latitante e un avvocato – avrebbero promosso un sistema organizzato finalizzato a fornire alle imprese tutta la documentazione necessaria per ottenere credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, pur senza aver svolto alcun investimento reale.

Il meccanismo si basava sull’acquisto di software dichiarati come tecnologicamente avanzati e collegati alla blockchain, utilizzati per simulare investimenti mai avvenuti.

In questo modo venivano generati crediti d’imposta fittizi, poi compensati illecitamente dalle aziende che si rivolgevano all’organizzazione.

Le successive attività investigative – intercettazioni, acquisizione di documentazione bancaria e contabile, analisi dei dispositivi sequestrati – hanno permesso di individuare ruoli, responsabilità e contributi dei singoli membri della rete.

È emerso inoltre il coinvolgimento di numerose imprese su tutto il territorio nazionale, che avrebbero usufruito del software per accedere agli incentivi.

Chiuse le indagini per 26 persone

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, la Procura di Salerno ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 26 indagati, accusati a vario titolo dei reati emersi durante l’inchiesta.

La Procura precisa che le misure adottate si basano sugli elementi raccolti nella fase preliminare delle indagini e non costituiscono prova definitiva di colpevolezza, che sarà valutata nelle successive fasi del processo.