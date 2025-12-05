Giugliano, giovane donna sequestrata e violentata: indaga la Polizia

Un grave episodio di violenza ha scosso Giugliano, dove una donna di 28 anni è stata sequestrata e abusata da un gruppo di uomini nelle vicinanze del centro commerciale Grande Sud. La Polizia di Stato del commissariato locale ha avviato un’intensa attività investigativa per ricostruire i fatti e identificare i responsabili.
Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio del 3 dicembre, nel parcheggio della struttura commerciale. La vittima, dopo aver parcheggiato la sua auto, sarebbe stata avvicinata da tre individui che l’avrebbero costretta a salire su un’altra vettura. Poco dopo, in una zona isolata non lontana dal centro commerciale, uno dei tre avrebbe abusato di lei.
Terminata la violenza, i tre l’avrebbero riaccompagnata alla sua auto. Sconvolta, la giovane ha chiesto aiuto ed è stata soccorsa e trasferita al Cardarelli di Napoli, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.
Gli agenti hanno raccolto il suo racconto e stanno analizzando ogni elemento utile per rintracciare i tre aggressori. Le indagini proseguono senza sosta.