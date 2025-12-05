Giugliano, giovane donna sequestrata e violentata: indaga la Polizia

La vittima, dopo aver parcheggiato la sua auto, sarebbe stata avvicinata da tre individui che l’avrebbero costretta a salire su un’altra vettura. Poco dopo, in una zona isolata non lontana dal centro commerciale, uno dei tre avrebbe abusato di lei.

Un grave episodio di violenza ha scosso Giugliano, dove una donna di 28 anni è stata sequestrata e abusata da un gruppo di uomini nelle vicinanze del centro commerciale Grande Sud. La Polizia di Stato del commissariato locale ha avviato un’intensa attività investigativa per ricostruire i fatti e identificare i responsabili.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio del 3 dicembre, nel parcheggio della struttura commerciale. La vittima, dopo aver parcheggiato la sua auto, sarebbe stata avvicinata da tre individui che l’avrebbero costretta a salire su un’altra vettura. Poco dopo, in una zona isolata non lontana dal centro commerciale, uno dei tre avrebbe abusato di lei.

Terminata la violenza, i tre l’avrebbero riaccompagnata alla sua auto. Sconvolta, la giovane ha chiesto aiuto ed è stata soccorsa e trasferita al Cardarelli di Napoli, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.

Gli agenti hanno raccolto il suo racconto e stanno analizzando ogni elemento utile per rintracciare i tre aggressori. Le indagini proseguono senza sosta.