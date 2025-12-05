Ischia, maxi-sequestro: struttura turistico-ricettiva realizzata sul costone tufaceo senza autorizzazioni

L’inchiesta ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di otto persone, accusate – a vario titolo – di lottizzazione abusiva su area demaniale in zona vincolata, realizzazione di discarica abusiva, oltre ai reati di deturpamento e uso illecito di beni paesaggistici.

Una vasta struttura turistico-ricettiva di circa 27mila metri quadrati, situata in località Succhivo a Serrara Fontana, sull’isola di Ischia, è stata posta sotto sequestro preventivo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli al termine di un’indagine coordinata dalla Sezione Edilizia e Ambiente della Procura partenopea.

A far scattare l’attenzione delle Fiamme Gialle sono stati i rilievi aerei effettuati dagli elicotteri AW139 durante le attività di monitoraggio del territorio: le immagini hanno evidenziato un quadro di interventi abusivi stratificati nel tempo, risalenti addirittura al 1958, che hanno progressivamente trasformato il costone tufaceo, già naturalmente fragile e soggetto a rischio idrogeologico.

Le verifiche – condotte anche attraverso una complessa analisi aerofotogrammetrica – hanno documentato volumetrie artificiali, cunicoli, terrazzamenti e cavità scavate nella roccia viva, tutti realizzati senza alcuna autorizzazione. Secondo i tecnici incaricati dalla Procura, tra cui un esperto urbanista e una docente di geologia della Federico II, le opere hanno alterato in modo irreversibile l’orografia del sito, compromettendo la stabilità del costone.

Durante i sopralluoghi è stata individuata anche una discarica abusiva lungo la falesia, contenente circa 200 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, in parte riutilizzati per modellare terrazzamenti e scarpate.

La struttura, ampiamente pubblicizzata anche sui social come complesso turistico scavato nella roccia, è risultata completamente priva dei titoli autorizzativi richiesti dalla normativa urbanistica e paesaggistica.