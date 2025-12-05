Nocera Inferiore, condanna definitiva per usura: 62enne dovrà scontare 3 anni e 2 mesi

Diventa definitiva la condanna a 3 anni e 2 mesi di reclusione per un 62enne di Nocera Inferiore, accusato di aver praticato usura ai danni di un commerciante in gravi difficoltà economiche. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso della difesa, confermando integralmente la sentenza emessa dal Gup con rito abbreviato.

Prestiti con interessi al 15% mensile

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Nocera Inferiore, l’uomo avrebbe concesso alla vittima diversi prestiti con un tasso di interesse pari al 15% al mese, trattenendo direttamente gli interessi dalle somme consegnate.

Le richieste sarebbero diventate sempre più pressanti, soprattutto quando il commerciante — soffocato dai debiti — non era più in grado di rispettare le scadenze concordate. In un caso, l’imputato avrebbe persino preteso il trasferimento di un immobile, offrendo in cambio un valore nettamente inferiore al reale prezzo di mercato, come riportato da “Il Mattino“.

Minacce e pressioni: scatta la misura cautelare

La vittima, stremata, aveva deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Le intercettazioni telefoniche e le verifiche svolte durante l’indagine hanno documentato una serie di minacce, sia tramite messaggi sia recandosi direttamente sotto casa del commerciante per pretendere il pagamento.

Le prove raccolte portarono all’epoca anche all’applicazione di una misura cautelare.

La motivazione della Cassazione

Nel confermare la condanna, i giudici della Suprema Corte hanno sottolineato come il racconto della vittima sia risultato:

“assolutamente veridico e attendibile” ,

coerente e supportato da riscontri oggettivi, come le annotazioni trovate nell’agenda sequestrata all’imputato.

Per questo, affermano i giudici, non esiste alcuna ricostruzione alternativa dei fatti che possa mettere in dubbio la responsabilità dell’uomo, riconosciuto colpevole di usura e tentata estorsione.

La sentenza ora è definitiva.