Nocera Inferiore, la Finanza dona capi sequestrati all’Ordine di Malta: aiuti per le famiglie in difficoltà

A Nocera Inferiore, nella mattinata di mercoledì, la Guardia di Finanza di Salerno ha consegnato centinaia di capi di abbigliamento destinati alle persone in difficoltà. I vestiti, sequestrati durante le operazioni contro la contraffazione e poi confiscati, sono stati autorizzati dall’Autorità Giudiziaria per la devoluzione in beneficenza.

La donazione è stata effettuata a favore della Delegazione di Veroli, in provincia di Frosinone, del Sovrano Militare Ordine di Malta, che si occuperà della distribuzione ai nuclei più bisognosi.

La cerimonia si è svolta presso la sede della Compagnia di Nocera Inferiore, alla presenza del Comandante, dei militari e del referente dell’Ordine di Malta, Alessandro Carducci, che ha espresso gratitudine alle Fiamme Gialle per l’importante gesto solidale.

L’operazione rappresenta un esempio virtuoso di come il contrasto alla criminalità economica possa trasformarsi in un aiuto concreto per la comunità, offrendo supporto alle famiglie in difficoltà senza costi per lo Stato.