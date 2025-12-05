Nocera Superiore. Un tenero racconto di inclusione (video)

Al centro polivalente di via Russo una serata dedicata al futuro delle persone con disabilità, tra performance, testimonianze e impegno istituzionale

Il valore della giornata

Nella Giornata internazionale delle disabilità, al centro polivalente di via Russo a Nocera Superiore è andata in scena la rappresentazione Sognando sogni grandi dopo di noi. Una tematica centrale affrontata attraverso momenti di spettacolo, per riflettere sul futuro dei ragazzi speciali e di tutte le persone con disabilità, come ricordato dal coordinatore della cooperativa Il Sollievo.

Gli interventi istituzionali

Durante la serata è intervenuta l’onorevole Anna Petrone, consigliera di parità, che ha sottolineato il valore sociale di iniziative capaci di accendere l’attenzione sul tema dell’inclusione. Sentito anche l’intervento dell’assessore all’Inclusione e Coesione sociale del Comune, Raffaella Ferentino, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel sostenere percorsi educativi e relazionali dedicati ai più fragili.

I protagonisti sul palco

A dare spettacolo sono stati i ragazzi speciali del centro polivalente Orsini di Angri e quelli della struttura di via Russo di Nocera Superiore, accompagnati con cura dagli operatori della cooperativa Il Sollievo, che ogni giorno lavorano per creare opportunità e benessere per le persone con disabilità.

Festa dell’Albero e MoniSarno ad Angri unisce scuola e territorio (video)