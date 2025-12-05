Palinuro, la 15enne Sara Meluccio eletta “Miss Cilento nel Mondo 2025”

Alta 1,75, occhi e capelli castani, Sara coltiva da sempre la passione per la moda e sogna di diventare fotomodella.

Sara Meluccio, 15 anni, originaria di Palinuro, è la nuova Miss Cilento nel Mondo 2025. La giovane studentessa del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Vallo della Lucania ha conquistato il titolo durante la finale ospitata all’Alin Village di Vallo, nell’ultimo appuntamento della XXII edizione della kermesse “Miss Cilento”.

Alta 1,75, occhi e capelli castani, Sara coltiva da sempre la passione per la moda e sogna di diventare fotomodella. Nonostante la giovane età, ha già viaggiato in diversi Paesi europei – tra cui Inghilterra, Grecia, Spagna, Germania e Portogallo – esperienze che considera fondamentali per la sua crescita personale.

Arrivata in finale con il titolo di Miss Palinuro 2025, Sara ha superato le altre concorrenti nella serata condotta da Manuela Fierro. La giuria ha visto tra gli ospiti anche la madrina dell’evento, Michela Aiello, Miss Cilento nel Mondo 2024. La passerella delle finaliste è stata accompagnata dalle esibizioni del sassofonista Daniele Niglio, come riporta “Cilento notizie”.

Emozionata, Sara ha ricevuto l’abbraccio delle altre concorrenti al momento della proclamazione. «Concludiamo così un tour iniziato a gennaio – ha commentato il patron Lino Miraldi – un percorso che mira a far conoscere il territorio alle partecipanti e a promuovere i valori della Dieta Mediterranea e della sana competizione».

Gli organizzatori hanno già annunciato i prossimi appuntamenti: durante le festività natalizie saranno eletti Miss Christmas 2025 e la Prima Miss 2026, oltre alla presentazione del nuovo calendario ufficiale del concorso.