Pompei, nuove scoperte a Civita Giuliana: gli schiavi nutriti meglio di molti uomini liberi

Nuove rivelazioni emergono dagli scavi della villa di Civita Giuliana, a nord degli Scavi di Pompei, dove proseguono le indagini sul grande quartiere servile della tenuta. Gli ultimi ritrovamenti offrono uno spaccato sorprendente sulla vita degli schiavi dell’epoca romana, definiti dalle fonti classiche instrumentum vocale — “strumenti parlanti” — ma talvolta nutriti meglio di numerosi cittadini liberi.

Frutta, legumi e dispense controllate: la dieta degli schiavi

Nelle piccole stanze del primo piano, destinate ai lavoratori servili, gli archeologi hanno rinvenuto:

anfore contenenti fave ,

un grande cesto con pere, mele o sorbe ,

conservati in ambienti da circa 16 mq che ospitavano fino a tre letti.

La presenza di frutta e legumi, integratori preziosi rispetto a una dieta basata principalmente sul grano, dimostra che i proprietari investivano nella salute degli schiavi agricoli, considerati veri e propri beni di valore economico.

Le scoperte sono pubblicate sull’E-Journal degli Scavi di Pompei e fanno parte di un progetto di ricerca sostenuto da fondi nazionali inseriti nella Legge di Bilancio 2024.

Perché le dispense erano al piano superiore

La collocazione dei viveri al primo piano rispondeva probabilmente a due esigenze:

Protezione dai roditori, i cui resti sono stati trovati in abbondanza nei locali del pianterreno. Controllo delle razioni, forse affidato a schiavi più fidati che abitavano ai piani superiori.

Un sistema complesso e organizzato, già in parte ricostruito negli studi precedenti sul quartiere servile.

Una grande forza lavoro

Secondo le stime, nell’area potevano lavorare circa 50 schiavi, con un fabbisogno annuale di:

18.500 kg di grano ,

provenienti da circa 25 ettari di terreni coltivati.

Per evitare malattie legate alla malnutrizione, era necessario integrare la dieta, il che spiega la presenza di alimenti nutrienti come frutta e legumi.

È possibile dunque che alcuni schiavi delle ville pompeiane fossero nutriti meglio di molti cittadini liberi, spesso costretti a vivere di espedienti o dipendere dalle elargizioni dei notabili locali.

Nuovi calchi e reperti: porte, attrezzi agricoli e materiali in riparazione

Le indagini negli ambienti inferiori hanno restituito:

il calco di una porta a doppio battente , con borchie ancora visibili,

un calco riconducibile a un attrezzo agricolo (forse un aratro o una stegola),

una grande anta di portone in fase di riparazione, trovata accanto alla cosiddetta “stanza del carpentiere”.

Tutti elementi che arricchiscono il quadro della vita quotidiana nella villa.

Il direttore Zuchtriegel: “Una realtà ancora attuale”

Il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, commenta:

“Qui l’assurdità del sistema schiavistico diventa evidente. Gli schiavi venivano trattati come strumenti, eppure mangiavano come noi, respiravano la stessa aria: il confine tra schiavo e libero era molto più labile di quanto si pensi. E non dimentichiamo che forme moderne di schiavitù esistono ancora oggi nel mondo”.

Un’area salvata dai tombaroli

Gli scavi a Civita Giuliana sono iniziati nel 2017 grazie alla collaborazione tra Parco archeologico e Procura di Torre Annunziata, nata per contrastare il saccheggio sistematico dell’area. Il Protocollo d’intesa è stato rinnovato più volte e ha permesso di recuperare intere porzioni della villa, incluse le celebri stanze degli schiavi documentate negli anni scorsi.

Attualmente è in corso il progetto “Demolizione, scavo e valorizzazione”, che porterà all’abbattimento di due edifici moderni e all’ampliamento degli scavi, con l’obiettivo di ricostruire in modo completo la planimetria della villa e del suo esteso quartiere servile.