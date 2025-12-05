Puliamo il mondo: San Marzano sul Sarno rilancia la cura ambientale (video)

San Marzano sul Sarno. Studenti, Comune e volontari uniti nella giornata ambientale di Legambiente per promuovere responsabilità civica e tutela del territorio a San Marzano.

Il Comune di San Marzano sul Sarno aderisce all’iniziativa di Legambiente insieme alle scuole, alla Protezione Civile Vivas e a DM Tecnology

Una giornata di impegno per l’ambiente

Si è svolta a San Marzano sul Sarno una nuova giornata di sensibilizzazione dedicata alla cura e alla tutela dell’ambiente, promossa da Legambiente con l’adesione del Comune, degli studenti dell’istituto scolastico cittadino, della Protezione Civile Vivas e della società di igiene urbana DM Tecnology. Puliamo il Mondo, storica campagna di volontariato, ha l’obiettivo di stimolare il protagonismo della comunità attraverso azioni dirette di pulizia, riqualificazione e rigenerazione degli spazi urbani, rafforzando la partecipazione collettiva.

I valori condivisi della campagna

La giornata ha ribadito i valori fondanti dell’iniziativa: sostenibilità ambientale, coesione sociale, transizione ecologica, inclusione e consapevolezza della responsabilità verso il proprio territorio. La partecipazione del Comune rappresenta un gesto concreto a favore della cittadinanza attiva e di una cultura ambientale più radicata. Rivolto soprattutto agli studenti, il messaggio centrale invita le nuove generazioni a farsi promotrici di buone pratiche, affinché la cura dell’ambiente entri nelle case e diventi un comportamento quotidiano condiviso con le famiglie.

Strade gruviera nell’agro nocerino sarnese. Da Bacoli “lezioni di asfalto”