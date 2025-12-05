Regione Campania, passaggio di consegne il 9 dicembre. De Luca: “Querelata Report, diffuse notizie false”

«Abbiamo querelato Report per diffamazione – ha detto –. Sulle liste d’attesa e sulle strutture sanitarie sono state diffuse notizie false. Ne parleremo davanti ai giudici».

Si avvicina il passaggio di consegne alla guida della Regione Campania. Durante la consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente uscente Vincenzo De Luca ha annunciato che la proclamazione ufficiale del nuovo governatore avverrà il 9 dicembre, precisando che “la Corte d’Appello sta ultimando la verifica dei verbali”.

Nel corso dell’intervento De Luca è tornato anche sulle recenti inchieste televisive che hanno riguardato la sanità campana, annunciando di aver intrapreso un’azione legale contro la trasmissione Report.

«Abbiamo querelato Report per diffamazione – ha detto –. Sulle liste d’attesa e sulle strutture sanitarie sono state diffuse notizie false. Ne parleremo davanti ai giudici».

Il presidente uscente ha poi attaccato nuovamente il sistema di accesso alle facoltà di Medicina, definendo l’attuale meccanismo del test d’ingresso «il massimo della stupidità e dell’irresponsabilità». De Luca propone una liberalizzazione delle iscrizioni al primo anno, con selezione basata sugli esami sostenuti: «Se non superi gli esami previsti, esci dal percorso, punto».

Nella parte finale della diretta, il governatore ha commentato anche il recente caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, criticando duramente le condizioni in cui vivevano i minori:

«Faccio fatica a immaginare quello stile di vita come un ritorno romantico alla natura. È irresponsabile privare i bambini di assistenza medica e farli crescere nel fango, senza acqua e riscaldamento».