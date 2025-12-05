Salerno, 55enne tenta il suicidio: salvata in extremis dagli agenti della Volante

A chiedere aiuto è stata la madre della donna, che al telefono ha riferito come la figlia – separata e madre di due figli – si fosse chiusa in bagno armata di un coltello, manifestando intenzioni chiaramente autolesionistiche.

Attimi di forte apprensione ieri a Salerno, dove una 55enne è stata salvata in extremis dagli agenti della Squadra Volante della Questura, intervenuti dopo una segnalazione al 112 riguardante un possibile tentativo di suicidio.

Il pronto intervento

A chiedere aiuto è stata la madre della donna, che al telefono ha riferito come la figlia – separata e madre di due figli – si fosse chiusa in bagno armata di un coltello, manifestando intenzioni chiaramente autolesionistiche.

Gli agenti, arrivati in pochi minuti, hanno messo in sicurezza l’area e sono riusciti ad aprire la porta del bagno. La 55enne è stata trovata con un coltello da cucina in mano e già con una ferita al braccio sinistro.

Con professionalità e sangue freddo, i poliziotti sono riusciti a disarmarla e a metterla al sicuro.

La donna è stata poi affidata al personale del 118 per le cure immediate e il trasferimento in una struttura sanitaria specializzata.

La nota della Questura

“L’intervento tempestivo e coordinato degli agenti ha evitato conseguenze più gravi – sottolineano dalla Questura – confermando l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella tutela della vita e dell’incolumità delle persone, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità”.