Sarno, al via il Piano di Recupero del Centro Storico: collaborazione con la Federico II

Per garantire una base solida di studi, analisi e metodologie innovative, l’Amministrazione ha affidato le attività preliminari al Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, già partner del Comune nell’ambito di un Accordo Quadro.

Il Comune di Sarno avvia ufficialmente le attività tecnico-scientifiche per la redazione del Piano di Recupero del Centro Storico, lo strumento urbanistico previsto dal PUC e necessario per superare l’attuale limite che consente, in quest’area, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il nuovo Piano consentirà, invece, di programmare interventi strutturali di rigenerazione urbana, dalla riqualificazione degli edifici degradati alla realizzazione di nuove opere pubbliche come parcheggi, spazi collettivi e infrastrutture strategiche.

Per garantire una base solida di studi, analisi e metodologie innovative, l’Amministrazione ha affidato le attività preliminari al Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, già partner del Comune nell’ambito di un Accordo Quadro. La scelta punta sulla capacità dell’ateneo di sviluppare ricerca applicata, analisi multidisciplinari e modelli progettuali utili alla definizione di scenari condivisi per il futuro del centro storico.

Il Piano di Recupero sarà fondamentale per affrontare criticità urbane oggi irrisolte: degrado diffuso, aree incongrue, mancanza di servizi e spazi pubblici adeguati. L’obiettivo è restituire qualità urbana, identità e nuove opportunità di sviluppo al cuore antico della città.

“L’avvio del Piano di Recupero segna un passaggio decisivo per il nostro centro storico”, ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante. “Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Architettura della Federico II potremo lavorare con un approccio scientifico e rigoroso, indispensabile per costruire una visione chiara e solida della riqualificazione urbana”.