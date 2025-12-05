Sarno: avviato il piano per rigenerare il centro storico (video)

Affidate alla Federico II le analisi tecnico – scientifiche per progettare riqualificazione, nuovi servizi e spazi pubblici nel cuore della città.

Un nuovo percorso per il centro della città

Sarno avvia le attività tecnico – scientifiche necessarie alla redazione del Piano di Recupero del Centro Storico, strumento previsto dal PUC e indispensabile per superare l’attuale limite che consente soltanto interventi di manutenzione. Il Piano consentirà di programmare azioni di rigenerazione urbana, dalla riqualificazione degli edifici al possibile inserimento di nuove opere pubbliche come parcheggi e spazi collettivi.

Il contributo scientifico della Federico II

Per assicurare un lavoro basato su metodologie innovative e analisi qualificate, l’Amministrazione Comunale ha incaricato il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, già partner dell’ente nell’ambito dell’Accordo Quadro di collaborazione. La scelta valorizza il ruolo del sistema universitario nel produrre ricerca applicata, studi multidisciplinari e approfondimenti utili alla conoscenza del territorio e alla definizione di scenari progettuali condivisi.

Un progetto che restituisce identità e futuro

Il Piano di Recupero permetterà di affrontare le criticità del tessuto urbano, favorendo la riqualificazione delle parti degradate e delle aree incongrue, con l’obiettivo di restituire qualità, vivibilità e nuove opportunità al cuore della città. Con questo intervento, Sarno inaugura una fase nuova: un percorso di rigenerazione che valorizza il patrimonio storico e apre prospettive di sviluppo per il Centro Storico.

