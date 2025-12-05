Scafati, nuovo lounge bar in apertura: come candidarsi

L’esperienza è obbligatoria solo per il ruolo di bartender, mentre per banconisti e camerieri rappresenta un titolo preferenziale.

Il Centro per l’Impiego di Pompei ha ufficialmente avviato le selezioni per il personale destinato a un lounge bar di prossima apertura a Scafati, annunciando una serie di opportunità lavorative per diverse figure del settore food & beverage.

Le posizioni ricercate riguardano:

Bartender

Banconisti

Camerieri

Addetti alla rosticceria

Per tutte le mansioni è richiesto il diploma di licenza media e un’età compresa tra 20 e 45 anni.

L’esperienza è obbligatoria solo per il ruolo di bartender, mentre per banconisti e camerieri rappresenta un titolo preferenziale. Per gli addetti alla rosticceria, invece, sono ammesse candidature anche senza esperienza.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 15 dicembre 2025 all’indirizzo:

cpipompeilavoro@regione.campania.it

Nell’oggetto dell’e-mail va specificata la mansione per la quale ci si candida.

L’invio del CV implica il consenso al trattamento dei dati personali secondo normativa vigente (Gdpr e D.lgs. 196/03).

Il Cpi di Pompei procederà alla preselezione dei curriculum. I profili considerati idonei saranno convocati tramite e-mail per il colloquio, con indicazione di data, ora e sede dell’incontro.