Somma Vesuviana, il ristorante “Da Laura” inaugura il nuovo format gastronomico “Mare, Terra e Vulcani”

Una nuova e promettente stagione culinaria sta per prendere il via al ristorante Da Laura a Somma Vesuviana. Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 20:00, sarà inaugurata la prima serata del progetto “Mare, Terra e Vulcani”, un format che celebra l’identità gastronomica campana attraverso un percorso sensoriale che unisce mare, entroterra e territori vulcanici.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la chef Laura Peluso, il maestro pizzaiolo Antonio Nigro e l’associazione Identità Mediterranea, impegnata nella valorizzazione della cultura mediterranea. L’obiettivo: reinterpretare i sapori simbolo del territorio, accompagnandoli a vini di eccellenza e a un racconto enogastronomico ricco di storia e tradizione.

Per la serata inaugurale, la cucina di Laura dialogherà con le etichette di Casa Setaro, narrate da Gaetano Cataldo, esperto comunicatore del settore, premiato come miglior sommelier al Merano Wine Festival, e fondatore di Identità Mediterranea. Presente anche Massimo Setaro, patron della cantina vesuviana.

Il menu sarà un viaggio tra sapori autentici, creatività e ricerca:

Polpetta di baccalà su vellutata di ceci al rosmarino e gocce di seppia, in abbinamento al Pietrafumante Caprettone Metodo Classico Brut;

Candele con genovese di baccalà al pepe di Sichuan, accompagnate da Aryete Caprettone Vesuvio Doc;

Mussillo di baccalà arrosto bardato al bacon con patate e porcini, in pairing con Terramatta Aglianico Campania Igt;

Panettone artigianale alla Pellecchiella del Vesuvio, servito con il cocktail Caravaggio all’albicocca.

Protagonista finale, l’iconica albicocca Pellecchiella del Vesuvio, simbolo della tradizione agricola locale.

Con questo nuovo ciclo di incontri, il ristorante Da Laura punta a diventare un vero “salotto gastronomico” del territorio, luogo di incontro tra chef, produttori, cantine e appassionati. Una sfida ambiziosa per Laura e Antonio, che con il supporto di professionisti come Setaro e Cataldo intendono far crescere un percorso capace di unire gusto, cultura e narrazione.

La prima tappa di “Mare, Terra e Vulcani” promette di essere solo l’inizio di un viaggio ricco di sorprese.