Supermercati tra Volla, Torre Annunziata e Castellammare: dipendenti in agitazione. La precisazione dell’azienda

Il sindacato Flaica – Confederazione Unitaria di Base ha proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti impiegati in tre supermercati situati tra Volla, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Al centro della protesta ci sono stipendi e condizioni di lavoro che, secondo il sindacato, non verrebbero rispettati.

Sulla vicenda è intervenuta la Ap Commerciale Srl, società che in Campania gestisce numerosi punti vendita con i marchi Sole365 e La Speseria. In una nota, l’azienda ha precisato che i tre supermercati citati non rientrano nella sua gestione diretta.

I punti vendita in questione, infatti, sono di proprietà della GDM Srl, attualmente in concordato preventivo e quindi affidata alla gestione di un amministratore giudiziario. Nel servizio giornalistico che ha riportato la protesta, viene indicata proprio la GDM Srl come società responsabile dei tre supermercati coinvolti.

La presenza delle insegne Sole365 e La Speseria è dovuta al fatto che – sottolinea la nota – GDM Srl è affiliata ai marchi da tempo, quindi autorizzata all’utilizzo già da prima dell’avvio della procedura di concordato.

L’azienda chiarisce inoltre che le criticità sollevate dal sindacato riguardano esclusivamente il personale della GDM Srl, e non quello della Ap Commerciale Srl, dove viene applicato il contratto collettivo nazionale di Federdistribuzione ai quasi 5.000 dipendenti del gruppo.

Ap Commerciale aggiunge infine di essere impegnata, insieme a istituzioni e sindacati, nella tutela dei lavoratori della GDM Srl attualmente in cassa integrazione, con l’obiettivo di salvaguardarne i livelli occupazionali.